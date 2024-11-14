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Всё о женщинах

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Желтизна, расслоение и другие признаки, что вам сделали плохой педикюр

Желтизна, расслоение и другие признаки, что вам сделали плохой педикюр

Педикюр важен не только в летний период, но и в любое время года. Проблема возникает в том случае, если вы оказались у нового мастера и не можете оценить правильность его действий, в некоторых случаях вам просто наносят вред, а не заботятся о ваших ножках.

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