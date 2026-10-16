В Будве 16 октября стартует первенство мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, на котором Беларусь представят девять атлетов, включая призёров юниорского чемпионата Европы Назара Стальчука, Андрея Новика, Богдана Шашлыкова и Рамиля Гурбанова.