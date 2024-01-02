Русская весна
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Русская весна

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Украинцы как нация обречены, независимо от исхода войны, — американский политолог (ФОТО)

Украинцы как нация обречены, независимо от исхода войны, — американский политолог (ФОТО)

Американский политолог и специалист по геополитике Питер Зейхан назвал украинцев вымирающей нацией. По его словам, совершенно неважно, одержит ли Украина верх в текущем вооружённом противостоянии или проиграет, статистика и демографические показатели говорят, что от событий последних десяти лет украинцы не оправятся уже никогда.

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
Из этих ублюдков нация, как из говна пуля! Нет такой нации и никогда не было. Если они нация, то я инопланетянин.
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19 час.
В С
Ну прав автор, какая нахрен нация ?
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12 час.
Boris Borisov
Два хохла стоят напротив общественного туалета:- А, шо цэ за буква &quot;М&quot; на двери ? -А там москали гадят. А почему на этой &quot;Ж&quot; ? А там жиды гадят. -А где же нам тогда гадить?! Кум ,вся Украина наша, где хотим-там и гадим !  -------- ну, чем не нация  , раз есть национальная идея !???
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7 час.

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