Из этих ублюдков нация, как из говна пуля! Нет такой нации и никогда не было. Если они нация, то я инопланетянин.

Boris Borisov

Два хохла стоят напротив общественного туалета:- А, шо цэ за буква "М" на двери ? -А там москали гадят. А почему на этой "Ж" ? А там жиды гадят. -А где же нам тогда гадить?! Кум ,вся Украина наша, где хотим-там и гадим ! -------- ну, чем не нация , раз есть национальная идея !???