Американский политолог и специалист по геополитике Питер Зейхан назвал украинцев вымирающей нацией. По его словам, совершенно неважно, одержит ли Украина верх в текущем вооружённом противостоянии или проиграет, статистика и демографические показатели говорят, что от событий последних десяти лет украинцы не оправятся уже никогда.
Украинцы как нация обречены, независимо от исхода войны, — американский политолог (ФОТО)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СА
Сергей Андросов
Из этих ублюдков нация, как из говна пуля! Нет такой нации и никогда не было. Если они нация, то я инопланетянин.
Ответить
19 час.
В С
Ну прав автор, какая нахрен нация ?
Ответить
12 час.
Boris Borisov
Два хохла стоят напротив общественного туалета:- А, шо цэ за буква "М" на двери ? -А там москали гадят. А почему на этой "Ж" ? А там жиды гадят. -А где же нам тогда гадить?! Кум ,вся Украина наша, где хотим-там и гадим ! -------- ну, чем не нация , раз есть национальная идея !???
Ответить
7 час.
Свежие комментарии