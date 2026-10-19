Член комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил RTVI, что попытки найти в протестах в Европе «руку Москвы» происходят из-за желания уйти от ответственности и неспособности признать собственные ошибки внешней политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Конгресс против Т...
- Путин обратился к...
- Путин обратился к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым