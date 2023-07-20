Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

38-летний Нэйт Томпсон завершил карьеру. У него 844 матча в НХЛ – 2-й результат в истории для уроженцев Аляски

Игрок провел в НХЛ 15 сезонов, поиграв за «Бостон», «Айлендерс», «Тампу», «Анахайм», «Оттаву», «Лос-Анджелес», «Монреаль», «Филадельфию» и «Виннипег».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх