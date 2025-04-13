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Бег по воздуху, ходьба по Луне: какие космические технологии применяются в земной медицине

Бег по воздуху, ходьба по Луне: какие космические технологии применяются в земной медицине

Существуют технологии, которые изначально разрабатывались для подготовки космонавтов и их реабилитации после космических миссий, но в настоящее время они нашли активное применение в медицине на Земле.

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