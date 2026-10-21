“The Supreme Court on Wednesday left intact a lower court decision that blocked the Trump administration from enforcing a new Bureau of Prisons policy that would end certain medical interventions for transgender inmates,” CBS News reports.
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