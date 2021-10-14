Зима близко. Путин разгромил европейских бюрократов и системных либералов

Закон и ПорядокПолитикаЗима близко. Путин разгромил европейских бюрократов и системных либералов Константин Двинский Вчера Владимир Путин выступил на пленарной сессии "Российской энергетической недели".Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNnyhaа что творится с ценами на энерго носители ...о что-то говорил... нахер мне европа ..пусть она замёрзнет хоть сегодня хоть завтра..Игорь ЛопандинПусть проверят Хохлов сколько они спиздили газа через свою газотранспортную ,а потом Россию обвинят в недопоставках.Анатолий ПахотинМолодец Владимир Владимирович!!! Я да все нормальные русские гордятся Вами!!!КАБАН ЩетинскийНу, всё! Теперь у нас ЖКХ вздорожает. Горячую воду частенько стали отключать.Комментировать
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