Арендное жилье на Васильевском острове подорожало из-за метро «Горный институт»

Ожидаемый запуск станции подземки изменил цены на недвижимость. В юго-западной части Васильевского острова Петербурга в преддверии открытия станции метро «Горный институт» изменились цены на жилье и коммерческие помещения.
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