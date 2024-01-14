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МИД Швейцарии выступил за включение России в обсуждение мирного плана по Украине

МИД Швейцарии выступил за включение России в обсуждение мирного плана по Украине

Глава министерства обратил внимание на то, что «мира не будет без слова России»Россию придется включить в дискуссию о мирном плане по Украине, который обсуждается странами Запада и другими государствами.

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