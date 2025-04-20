Отрицательные цены на нефть не вернутся – Юшков оценили ситуацию на рынке Татьяна АрестоваХотя аналитики не исключают возможности падения цен на нефть ниже 50 долларов, предпосылок повторения ситуации с отрицательными котировками нет.
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