Отрицательные цены на нефть не вернутся – Юшков оценили ситуацию на рынке Татьяна АрестоваХотя аналитики не исключают возможности падения цен на нефть ниже 50 долларов, предпосылок повторения ситуации с отрицательными котировками нет.