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Отрицательные цены на нефть не вернутся – Юшков оценили ситуацию на рынке

Отрицательные цены на нефть не вернутся – Юшков оценили ситуацию на рынке

Отрицательные цены на нефть не вернутся – Юшков оценили ситуацию на рынке Татьяна АрестоваХотя аналитики не исключают возможности падения цен на нефть ниже 50 долларов, предпосылок повторения ситуации с отрицательными котировками нет.

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