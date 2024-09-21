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РБК: заработать на золоте можно за счет вложений в ценные бумаги, ПИФы и монеты

РБК: заработать на золоте можно за счет вложений в ценные бумаги, ПИФы и монеты

Один из способов заработать на росте стоимости золота - вложиться в акции золотодобывающих компаний. В РБК раскрыли шесть вариантов, как инвестору преумножить капитал за счет подорожания драгоценного металла.

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