Вице-премьер США Вэнс: сделка с Россией по Украине шокирует многих

Сергей Ипатов

Трампа по большому счету не интересуют дела в Европе, надо забирать всё, а потом разбираться, что куда. Главное, не соплежуев в рот заглядывающих американцам и ждущих подачек с барского стола, на переговоры отправлять, а сильных и сложных переговорщиков, которые сумеют выстроить из аргументов в виде объективной ситуации, завуалированных угроз и предупреждений переговорную конструкцию, которая убедит их в выгодности для них слива Украины нам, России, да так, чтобы они сами этого захотели и еще и нам проплатили за то, что мы с них такой головняк сняли