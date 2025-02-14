Вице-премьер США Вэнс: сделка с Россией по Украине шокирует многих

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Трампа по большому счету не интересуют дела в Европе, надо забирать всё, а потом разбираться, что куда. Главное, не соплежуев в рот заглядывающих американцам и ждущих подачек с барского стола, на переговоры отправлять, а сильных и сложных переговорщиков, которые сумеют выстроить из аргументов в виде объективной ситуации, завуалированных угроз и предупреждений переговорную конструкцию, которая убедит их в выгодности для них слива Украины нам, России, да так, чтобы они сами этого захотели и еще и нам проплатили за то, что мы с них такой головняк сняли
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