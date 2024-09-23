Мэр-демократ из штата Мичиган поддержал Трампа

Призыв голосовать за республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа и поддержку его кандидатуры на пост президента опубликовал мэр города Хамтрамк демократ Амир Галиб 22 сентября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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