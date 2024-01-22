Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    кто то же еще подпись за таких недоумков ставит((( да уж сажать не пересажать еще предательские мордыЧьей надеждой мож...
  • Александр Рожков
    3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определя...ВРЕМЯ ДИАСПОР ПРО...
  • Silver Kont
    Подстилки черножопых..."Сестра и брат - ...

Теперь решают "Вагнер" и Батька: Вот он - тот самый поворот СВО

Теперь решают "Вагнер" и Батька: Вот он - тот самый поворот СВО

Царьград ФОТО: SIARHEI BALAI/ZUMAPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS В Генштабе белорусских ВС сообщили, что отныне по новой Военной доктрине нападение на союзников республики будет расцениваться как агрессия против себя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Рудольф Рагозин
Дипломатия Батьки проста и понятна даже окаменевшим в русофобии дебилам.
Ответить
4 час.
ВВ
Владимир Витковский
... а кроме этого недоразуменияэти нигде и не водятся...
Ответить
4 час.
ВЛАДИМИР ПИКУНОВ
А разве сейчас , война , не на РОССИЙСКОЙ территории идёт ?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх