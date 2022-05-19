Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Саттер о 9:6 с «Эдмонтоном»: «Сказал игрокам «Калгари», что нужно забить 7-10 голов. Предыдущую серию назвали скучной»

Дэрри Саттер прокомментировал победу «Калгари» над «Эдмонтоном» (9:6). Главный тренер «Флэймс» высказался после матча 2-го раунда Кубка Стэнли (1-0 в серии).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх