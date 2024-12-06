Бывший глава Курчатовского института Евгений Велихов скончался в возрасте 89 лет

В Москве скончался выдающийся ученый, академик Евгений Велихов. Освоение Арктики, создание прорывных методов изучения земной коры, развитие атомной энергетики и термоядерного синтеза, информационных технологий, лазеров, и даже начало работ с искусственным интеллектом, все это он.