Gold | MTF Ichimoku Watch: Long vs Countertrend Setup Gold Futures COMEX_DL:GC1! SeaChangeSignals Gold has staged a sharp recovery after testing and holding above the monthly Kijun as support, up ~9% since the August 6 close, when gold first started looking favorable again to me.
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