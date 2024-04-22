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Слишком мощные процессоры Intel надо ослабить, чтобы они работали нормально. Тесты показывают, что новый профиль, решающий проблему с играми, снижает производительность на 8–9%

Слишком мощные процессоры Intel надо ослабить, чтобы они работали нормально. Тесты показывают, что новый профиль, решающий проблему с играми, снижает производительность на 8–9%

Итак, решение проблемы с самыми мощными процессорами Intel в играх — снижение производительности. Asus уже выпустила обновления BIOS для своих системных плат с поддержкой профиля мощности Intel Baseline Profile.

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