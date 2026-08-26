Пациент с женой устроили скандал на станции скорой из-за осы в ухе

В Амурской области разгорелся конфликт на станции скорой помощи в Белогорске. Женщина разместила у себя в соцсетях видео, на котором рассказала, что они с мужем самостоятельно обратились на станцию СМП с жалобой на попавшее в ухо насекомое.
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