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Царьград

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Игорь Балынин: с сентября 2026 увеличат пенсии пенсионерам 80+

Игорь Балынин: с сентября 2026 увеличат пенсии пенсионерам 80+

С сентября 2026 года пенсии повысят пожилым русским, достигшим 80-летия в августе, и тем, кому впервые присвоена I группа инвалидности.

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