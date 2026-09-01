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Учёные нашли экзопланету из кипящей воды на расстоянии 333 световых лет

Учёные нашли экзопланету из кипящей воды на расстоянии 333 световых лет

Информация об открытии экзопланеты из кипящей воды у звезды KIC 9139163. Ученые раскрыли секреты мира, где год длится 14 часов, а температура достигает 1000°C.

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