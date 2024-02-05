Генерал Кривонос: Зеленский сам не обеспечил ВСУ необходимыми ресурсами

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно переложил вину за неудачи на армию. Он забыл, как собственным приказом оставил Вооруженные силы Украины без артиллерийских снарядов, заявил в интервью украинскому «Пятому каналу» бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.
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