Президент Украины Владимир Зеленский напрасно переложил вину за неудачи на армию. Он забыл, как собственным приказом оставил Вооруженные силы Украины без артиллерийских снарядов, заявил в интервью украинскому «Пятому каналу» бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.