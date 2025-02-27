Детский музейный центр Твери приглашает на праздник «Разгуляй-Масленица»

В Детском музейном центре пройдет семейное мероприятие «Разгуляй Масленица» (6+). Семейная этностудия «Матица» приглашает гостей окунуться в атмосферу праздничной масленичной ярмарки, примерить на себя роль торговцев, насладиться балаганными представлениями и забавными сценками с переодетыми персонажами, от души посмеяться над проделками Петрушки и, безусловно, принять участие в традиционных народных играх.