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ВЕСТИ КРЫМ

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Георгий Горшков: популярность платформенной экономики будет расти

Георгий Горшков: популярность платформенной экономики будет расти

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что платформенная экономика возникла как ответ бизнеса на изменение потребительского спроса, и ее популярность, востребованность и доля в ВВП будут расти.

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