Названы возможные поставщики оружия Украине из третьих стран

Полковник Кошкин допустил поставки оружия Украине из Японии и Южной Кореи Союзники США и Евросоюза из третьих стран могут начать поставки оружия Украине, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.