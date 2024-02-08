Названы возможные поставщики оружия Украине из третьих стран

Полковник Кошкин допустил поставки оружия Украине из Японии и Южной Кореи Союзники США и Евросоюза из третьих стран могут начать поставки оружия Украине, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
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