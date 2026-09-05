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Загадка гибели «белого лебедя»: почему жизнь и карьера Евгения Мартынова оборвались на пороге суда

Загадка гибели «белого лебедя»: почему жизнь и карьера Евгения Мартынова оборвались на пороге суда

Песни Евгения Мартынова знала вся страна: «Яблони в цвету», «Лебединая верность», «Баллада о матери» и «Аленушка» звучали буквально из каждого окна.

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