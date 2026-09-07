"Чудачества": Милонов прокомментировал идею Стерлигова заменить авто лошадьми

При этом за громким заявлением бизнесмена стоят вполне конкретные мотивы: отказ от топлива, экологичность, возврат к традиционному укладу Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с "Абзацем" назвал предложение предпринимателя Германа Стерлигова по замене автомобилей на лошадей "чудачеством барина".