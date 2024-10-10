Alameda передаст большую часть своих активов для урегулирования иска FTX

Кэролайн Эллисон, бывший исполнительный директор Alameda Research, достигла соглашения с банкротом FTX, согласившись передать большую часть своих активов, чтобы помочь урегулировать судебный процесс, связанный с крахом FTX.
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