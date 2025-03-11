Новейший лазер для борьбы с БПЛА испытали в Крыму

Мобильную версию боевой лазерной установки успешно испытали на разных материалах в Крыму. Как заявил глава всероссийского проекта «Архангел» по обучению пилотированию беспилотников Михаил Филиппов, луч можно использовать при защите объектов критически важной инфраструктуры, пишет ТАСС.