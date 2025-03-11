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  • Eduard
    И это пишут говорят русские! Как так? Как можно так чекнутся,что бы быть за власть убивающих таких как она?Жительница Крыма ...
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    Крым не её,она его не купила ни строила.Жительница Крыма ...
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Новейший лазер для борьбы с БПЛА испытали в Крыму

Новейший лазер для борьбы с БПЛА испытали в Крыму

Мобильную версию боевой лазерной установки успешно испытали на разных материалах в Крыму. Как заявил глава всероссийского проекта «Архангел» по обучению пилотированию беспилотников Михаил Филиппов, луч можно использовать при защите объектов критически важной инфраструктуры, пишет ТАСС.

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