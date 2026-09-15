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proavto21

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10 необычных гаджетов до 5000 рублей: личный взгляд на подарки, которые действительно радуют

10 необычных гаджетов до 5000 рублей: личный взгляд на подарки, которые действительно радуют

Выбирать подарки — это всегда немного про психологию. Хочется, чтобы вещь оказалась не просто формальным знаком внимания, а вызвала искреннюю реакцию: удивление, радость, желание сразу же попробовать её в деле.

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