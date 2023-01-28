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Марченко о 13 голах в сезоне НХЛ: «Стало больше уверенности, но я хочу играть лучше во всех компонентах»

Кирилл Марченко высказался о своих снайперских достижениях в дебютном сезоне НХЛ. В активе форварда «Коламбуса» стало 13 шайб в 26 играх после дубля в ворота «Ванкувера» (2:5).

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