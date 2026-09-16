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МРТ с 1 сентября разрешили проходить без направления. Где и как можно это сделать

МРТ с 1 сентября разрешили проходить без направления. Где и как можно это сделать

Направление от лечащего врача больше не потребуют в частных клиниках, работающих не по ОМС С 1 сентября 2026 года в России значительно изменились правила прохождения магнитно-резонансной томографии.

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