ПВО отразила массированную атаку на Москву более 350 украинских дронов

В ночь с 17 на 18 сентября российские силы противовоздушной обороны отразили одну из самых масштабных атак беспилотников за последнее время.
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