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Пленный Собловой: комбат ВСУ бросил подразделение на поле боя и сбежал

Пленный Собловой: комбат ВСУ бросил подразделение на поле боя и сбежал

Боец ВСУ Владимир Собловой, попавший в плен ВС РФ в начале сентября, рассказал, что украинский комбат бросил свое подразделение под Красноармейском на Донецком направлении и сбежал с поля боя в тыловой Шахтерск.

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