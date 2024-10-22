Пленный Собловой: комбат ВСУ бросил подразделение на поле боя и сбежал

Боец ВСУ Владимир Собловой, попавший в плен ВС РФ в начале сентября, рассказал, что украинский комбат бросил свое подразделение под Красноармейском на Донецком направлении и сбежал с поля боя в тыловой Шахтерск.
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