Ноябрь станет ключевым месяцем боев: «предсказатели» активизировались, но… факты говорят другое

«В этом ноябре мы ожидаем значительных результатов, которые будут иметь ключевое значение. Этот месяц станет определяющим этапом в завершении специальной военной операции», — отметил Алаудинов в своём заявлении в телеграм-канале.
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