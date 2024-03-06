Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

75 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Герой России из Н...
  • дмитрий чагин
    Фото пола в классе ДО урока, и фото пола в классе ПОСЛЕ урока. Обе фотки родителям, вместе с чеком из клиниговой комп...Юные новосибирцы ...
  • Вячеслав Денисов
    Оставлять этих придурков после уроков оттирать свои художества ластиком.Юные новосибирцы ...

Сети и свечи изготовят и отправят бойцам на СВО женщины Новосибирской области

Сети и свечи изготовят и отправят бойцам на СВО женщины Новосибирской области

Все неравнодушные жители могут присоединиться к проекту. Как отметила в ходе открытия мастерской начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, в настоящее время женские клубы на площадках центров занятости населения работают во всех районах региона, кроме Чистоозерного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх