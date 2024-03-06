Сети и свечи изготовят и отправят бойцам на СВО женщины Новосибирской области

Все неравнодушные жители могут присоединиться к проекту. Как отметила в ходе открытия мастерской начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, в настоящее время женские клубы на площадках центров занятости населения работают во всех районах региона, кроме Чистоозерного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии