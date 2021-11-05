Фьючерсы на нефть: нисходящая коррекция может продолжиться

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть, который накануне впервые с 21 октября вышел из зоны просадки, продолжил развивать этСогласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть, который накануне впервые с 21 октября вышел из зоны просадки, продолжил развивать эту тенденцию и вырос порядка на 4,7 тыс.