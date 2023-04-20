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Чудище носатое: как в Средневековье рисовали слонов

Чудище носатое: как в Средневековье рисовали слонов

В Средние века передвигаться по миру было гораздо сложнее — и дольше! — чем сейчас, а фотографии еще не существовало, потому европейские художники многое рисовали не с натуры или по памяти, а ориентируясь на описания, сделанные третьими лицами.

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