Погиб через месяц после заключения контракта: в Омской области простятся с ушедшим в феврале на СВО 60-летним слесарем Иваном Каннуниковым.
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Погиб через месяц после заключения контракта: в Омской области простятся с ушедшим в феврале на СВО 60-летним слесарем Иваном Каннуниковым.