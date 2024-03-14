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Захарова отреагировала на заявление Европарламента накануне выборов в РФ

Захарова отреагировала на заявление Европарламента накануне выборов в РФ

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова оценила заявление Европейского парламента (ЕП) накануне российских выборов о том, что в организации не станут комментировать ни сам избирательный процесс, ни его результат.

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