Захарова отреагировала на заявление Европарламента накануне выборов в РФ

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова оценила заявление Европейского парламента (ЕП) накануне российских выборов о том, что в организации не станут комментировать ни сам избирательный процесс, ни его результат.
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