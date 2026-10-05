Ростех
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Ростех

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Кобот Ростеха вылечил больше 30 животных

Кобот Ростеха вылечил больше 30 животных

Фото: «РОБОПРО» Компания «РТ-Развитие бизнеса» Госкорпорации Ростех представляет на выставке «Биопром-2026» комплекс 3D-биопечати с коллаборативным роботом DOKA RC5, который выполняет роль высокоточной руки цифрового врача.

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