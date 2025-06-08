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Русские войска за сутки уничтожили 52 пункта управления украинскими БПЛА

Русские войска за сутки уничтожили 52 пункта управления украинскими БПЛА

Русские военнослужащие за последние сутки ликвидировали 52 пункта управления беспилотной авиацией украинской армии.

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