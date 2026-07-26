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Zero Hedge

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Platner's Replacement May Not Be Eligible For Nomination

Platner's Replacement May Not Be Eligible For Nomination

Platner's Replacement May Not Be Eligible For Nomination Maine Democrats gathered in Bangor on Saturday to select a replacement for Graham Platner, whose Senate campaign collapsed under allegations of sexual assault - which he denied - that surfaced after his June primary win.

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