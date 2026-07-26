Platner's Replacement May Not Be Eligible For Nomination Maine Democrats gathered in Bangor on Saturday to select a replacement for Graham Platner, whose Senate campaign collapsed under allegations of sexual assault - which he denied - that surfaced after his June primary win.
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