СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ
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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Волонтеры района Строгино за последние полгода отправили в зону СВО более 42 тыс. предметов первой необходимости

Волонтеры района Строгино за последние полгода отправили в зону СВО более 42 тыс. предметов первой необходимости

За шесть месяцев 2026 года активисты волонтерского штаба храма Новомучеников и Исповедников Российских в районе Строгино и прихожане передали в зону проведения специальной военной операции, госпитали и на приграничные территории более 42 тыс.

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