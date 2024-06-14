Обнинск вслед за Калугой будет ограничивать движение на самокатах по улицам города

Движение по улицам Обнинска на самокатах ограничат из-за роста числа ДТП с участием СИМ. Напомним, что недавно в Калуге решили принять меры по ограничению работы электросамокатов и других СИМ на тротуарах в оживленных местах.
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