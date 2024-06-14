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Обнинск вслед за Калугой будет ограничивать движение на самокатах по улицам города

Обнинск вслед за Калугой будет ограничивать движение на самокатах по улицам города

Движение по улицам Обнинска на самокатах ограничат из-за роста числа ДТП с участием СИМ. Напомним, что недавно в Калуге решили принять меры по ограничению работы электросамокатов и других СИМ на тротуарах в оживленных местах.

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