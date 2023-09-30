В Ростове с 4 октября появятся две карантинные зоны. Что случилось?

Их введут на территории с зелёными насаждениями.В Ростове-на-Дону, начиная с 4 октября, будут введены две карантинные зоны, к таким мерам пришлось прибегнуть из-за активного размножения американской бабочки.
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