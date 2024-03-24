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Воробьев рассказал, как проходят поисковые работы на месте теракта в «Крокусе»

Воробьев рассказал, как проходят поисковые работы на месте теракта в «Крокусе»

Поисковые работы на месте теракта в «Крокус Сити Холле» продолжаются — минувшей ночью спасатели смогли открыть технологический проем с западной стороны здания, что значительно облегчило доступ к концертному зал.

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