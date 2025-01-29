Чары Сары или перспективы партии Вагенкнехт за месяц до выборов в бундестаг

2024 год, несомненно, должен быть признан в германской политике годом Сары Вагенкнехт. В январе она объявила о создании партии, носящей ее имя (Союз Сары Вагенкнехт – Bundnis Sahra Wagenknecht, BSW) и с того момента редкий день обходился без упоминания фамилии этого восточногерманского политика или аббревиатуры BSW в прессе.