Куйбышевская транспортная прокуратура через суд обязала департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары выдать квартиру студенту Приволжского государственного университета путей сообщения, который с детства стоял в очереди на жильё как оставшийся без попечения родителей.